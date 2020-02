Brusciano piange Pasquale: il 40enne morto in un incidente in moto

È Pasquale Marino il 40enne deceduto l’altra notte a Brusciano dopo un incidente in motocicletta. Su quanto avvenuto stanno indagando i carabinieri per accertare l’esatta dinamica del sinistro fatale, mentre intanto sono moltissimi i messaggi di dolore che arrivano alla famiglia. Marino, papà di un bambino, viaggiava sul suo mezzo in via Nazionale delle Puglie quando per motivi da accertare ha perso il controllo della moto andando a sbattere. Inutile i soccorsi del 118: il centauro è deceduto durante il trasporto in ospedale. Marino era molto conosciuto nella sua Brusciano e la notizia del suo decesso ha sconvolto numerose persone.

