Basta calciomercato, la Serie A torna in campo: ecco la bolletta da 540 euro

Tra botti di mercato e trasferimenti importanti dell’ultimo minuto, è adesso arrivato il momento di tornare sul campo e affrontare l’imminente arrivo di un’altra attesissima giornata di Serie A, il tutto accompagnato dai fortunati pronostici IntralotCafè! Quello che avrà inizio domani sarà un turno di campionato particolare, nel quale non è previsto alcun big match, ma si disputeranno diverse partite apparentemente abbordabili per le prime della classe e che, come spesso succede, potrebbero nascondere tantissime insidie. Discorso leggermente diverso per quanto riguarda la lotta salvezza dove, al momento, le ultime quattro squadre in classifica si trovano raggruppate in un solo punto e cercheranno sicuramente di “rosicchiare” qualche punto fondamentale in ottica obiettivo finale anche in alcuni campi a dir poco “proibitivi”.

Ecco dunque i pronostici validi per la 22^ giornata di campionato:

BOLOGNA-BRESCIA

Al Dall’Ara si gioca una gara importante per le ambizioni delle due squadre. Il Bologna con un successo potrebbe pensare di rientrare in lotta anche per un piazzamento europeo, allontanandosi definitivamente dalla zona retrocessione. Il Brescia, invece, cerca punti per uscire dalla zona calda. Per quanto riguarda il pronostico, ci aspettiamo una gara molto combattuta vista l’alta posta in palio. Noi fatichiamo a pensare ad un nuovo KO del Brescia, che già all’andata aveva messo a lungo sotto il Bologna ma mai abbassare la guardia.

Pronostico BOLOGNA-BRESCIA 12. Con quota intralotcafè di 1,23.

CAGLIARI-PARMA

Alla Sardegna Arena si gioca una gara importante tra due squadre che stanno disputando una buona stagione. Chi porterà a casa i tre punti, inoltre, potrebbe continuare a sognare l’Europa. Per quanto riguarda il pronostico, noi pensiamo che il Cagliari possa tornare al successo dopo sette partite.

Pronostico CAGLIARI-PARMA 1x. Con quota intralotcafè di 1,25.

SASSUOLO-ROMA

Sassuolo in una posizione relativamente tranquilla visto il vantaggio sulla zona retrocessione. Roma che, invece, non può permettersi altri passi falsi dopo un inizio 2020 sicuramente al di sotto delle aspettative. Per quanto riguarda il pronostico, la Roma potrebbe far valere il proprio tasso tecnico, sicuramente superiore sulla carta rispetto agli avversari.

Pronostico SASSUOLO-ROMA X2. Con quota intralotcafè di 1,23.

JUVENTUS-FIORENTINA

Juve che cerca i tre punti per difendere il primato. Fiorentina che, invece, sta cercando una rimonta ai limiti dell’impossibile sulla zona Europa League. Per quanto riguarda il pronostico, fatichiamo a pensare ad un secondo passo falso consecutivo della Juventus dopo quello contro il Napoli.

Pronostico JUVENTUS-FIORENTINA 1. Con quota intralotcafè di 1,33.

ATALANTA-GENOA

Sfida tra due compagini in corsa per obiettivi diversi ma entrambe a caccia di punti. Atalanta che non può permettersi passi falsi per non perdere contatto dalla zona Champions. Genoa che, invece, rischia grosso essendo in piena zona retrocessione. Per quanto riguarda il pronostico, non ci aspettiamo grandi sorprese in questa sfida. A nostro avviso l’Atalanta porterà a casa i tre punti.

Pronostico ATALANTA-GENOA 1. Con quota intralotcafè di 1,25.

LAZIO-SPAL

Allo stadio Olimpico sfida tra due squadre agli antipodi. La Lazio è la grande sorpresa di questa stagione, in piena lotta per il titolo. La Spal, invece, è una delle delusioni e si trova in piena zona retrocessione. Troppo ampio il divario tecnico per pensare a qualche sorpresa.

Pronostico LAZIO-SPAL 1. Con quota intralotcafè di 1,22.

MILAN-VERONA

Al Meazza si gioca un vero e proprio scontro diretto per l’Europa, per quanto inedito visto che l’obiettivo dell’Hellas Verona resta la permanenza nel massimo campionato italiano.

Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso i tempi supplementari giocati contro il Torino si faranno sentire in casa Milan. Per questo motivo ci aspettiamo che entrambe le squadre possano andare a segno.

Pronostico MILAN-VERONA 12. Con quota intralotcafè di 1,28.

LECCE-TORINO

Un ko in questo match potrebbe costare caro sia a Liverani che a Mazzarri. Questa sfida potrebbe essere influenzata anche dai tempi supplementari giocati dal Torino martedì contro il Milan. Per questo motivo si preannuncia una partita difficile da decifrare.

Pronostico LECCE-TORINO 12. Con quota intralotcafè di 1,30.

UDINESE-INTER

Udinese che naviga a vista, senza patemi d’animo a livello di classifica. L’Inter non sa più vincere, nel confronto casalingo contro il Cagliari i nerazzurri non sono andati oltre il pareggio, terzo segno X consecutivo in campionato. Nonostante un cammino decisamente a marce basse la squadra di Antonio Conte rimane aggrappata al treno scudetto, la capolista Juventus perdendo a Napoli non è andata in fuga e vanta solo 3 lunghezze di vantaggio. Partita dove i valori in campo e le motivazioni fanno dell’Inter una chiara favorita.

Pronostico UDINESE-INTER X2. Con quota intralotcafè di 1,16.

SAMPDORIA-NAPOLI

I blucerchiati stanno faticando parecchio, evidenti i limiti di una squadra che per qualità è tra le meno attrezzate della Serie A, fragile in difesa, con poche idee in mezzo al campo, sterile offensivamente. La classifica vede comunque al momento la banda di Mister Ranieri fuori dalla zona retrocessione. Acuto Napoli! La vittoria contro la Juventus è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per i partenopei. La classifica rimane però impietosa per gli azzurri (-12) dal 4° posto ora appannaggio della Roma e ultimo utile in chiave Champions League. Sampdoria chiamata a sfruttare il fattore campo, Napoli a confermare quanto di buono espresso contro la Juventus.

Pronostico SAMPDORIA-NAPOLI x2. Con quota intralotcafè di 1,20.

Puntando 50€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 540 euro. In alternativa, con una variazione studiata per voi di: SASSUOLO-ROMA goal, SAMPDORIA-NAPOLI 2 e UDINESE-INTER 2, puntando 10€ la vincita Intralotcafè é di 386 euro.

Tentate e buena suerte a todos!!!