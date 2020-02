Gli agenti del commissariato di Portici–Ercolano hanno arrestato in via Diaz un uomo che, con fare sospetto, si stava rapidamente allontanando da via Marconi. Insospettiti, i poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di un borsello contenente numerose banconote, monili in oro e due chiavi che erano state utilizzate dall’uomo per entrare e svaligiare un appartamento di via Marconi.