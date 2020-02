Amici, il sangiuseppese Devil Angelo eliminato tra le polemiche

Il Vicolo delle News ha pubblicato di recente le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 19 che dovrebbe andare in onda sabato e non durante la settimana. Grandi colpi di scena sia positivi sia negativi perché da una parte sono state due le magliette verdi assegnate, dall’altra uno storico protagonista di quest’edizione ha dovuto abbandonare la scuola: stiamo parlando di Devil Angelo, il rapper di San Giuseppe Vesuviano è stato eliminato dopo l’esame di sbarramento. La puntata non era già partita bene per il cantante: Devil Angelo infatti aveva protestato perché non era stato schierato nonostante con il suo inedito si sentisse sicuro di vincere; Rudy Zerbi gli ha proposto allora di fare l’esame di accesso al Serale davanti ai tre giudici ma lui ha rifiutato e si è passati subito alla sfida a squadre: sfida dopo la quale le cose sono precipitate. Avendo perso la squadra di Giulia Molino infatti Devil Angelo ha dovuto affrontare l’esame di sbarramento dinanzi alla commissione ed è risultato insufficiente, quasi come se i giudici avessero deciso di fargli pagare la protesta iniziale.

Devil Angelo, nome d’arte di Angelo Autorino, è un cantante 21enne nato il 22 agosto 1998 e originario di San Giuseppe Vesuviano. Per partecipare ad Amici, Angelo ha rifiutato Sanremo Giovani, alla cui preselezioni si era classificato. È un cantante e cantautore, predilige la musica rap. Le sue canzoni toccano sempre temi molto delicati come il bullismo e la violenza sulle donne. È entrato nella scuola di Amici con la formazione originale della classe.