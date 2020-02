Altra aggressione delle babygang al centro commerciale La Cartiera: «Salvati dai passanti»

By

Ancora una denuncia di aggressione da parte delle babygang negli spazi del centro commerciale La Cartiera di Pompei. A raccontare i fatti è la mamma di uno dei ragazzini presi d’assalto dalla banda: «Mio figlio era al centro commerciale insieme ad alcuni amici, quando sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi che li hanno cominciati a spintonare e si sono azzuffati. Io chiedo che i centri commerciali siano meglio controllati: una situazione del genere può degenerare, anche se si tratta di giovanissimi. Evitiamo situazioni di questo tipo: in questo possono essere d’aiuto anche le altre mamme. Per fortuna questa volta la mia famiglia era nei dintorni ed è intervenuta: c’è da precisare che non si trattava neanche di un orario particolare, erano le 20. È necessario pensare ad un sistema di sicurezza più efficiente», conclude la mamma.