Alla Festa di Carnevale nel Vesuviano spunta il bimbo travestito da Hitler

Avrà avuto più o meno quattro anni ed i genitori l’hanno fatto andare in giro per la città mascherato da Adolf Hitler che chiaramente il piccolo nemmeno conosce chi sia e soprattutto cosa abbia fatto. È successo ieri nel Vesuviano, in particolare a Torre del Greco nella festa organizzata dall’associazione di inclusione sociale “Noi minori”. A riportare la notizia è l’edizione online de Il Mattino.

Il Mattino riporta anche un commento degli organizzatori: «È un personaggio storico si è limitata a dire la mamma del piccolo, forse anche ignara del reale significato di quella maschera mi piaceva come gli stava». «I bambini – spiega Veronica Solvino, presidente dell’associazione Noi Minori devono essere ammessi tutti alla sfilata, senza esclusioni. Ma spesso sono gli adulti a dare messaggi sociali sbagliati».