Voci di dismissioni della Fiat di Pomigliano: «Falso, qui l’Alfa Tonale è una certezza»

«Alfa Romeo Tonale è una certezza per il sito di Fca Pomigliano». È il Coordinatore nazionale Fim Cisl automotive, Raffaele Apetino, ad affermarlo. «In questi giorni – riferisce Apetino – presso lo stabilimento Vico di Pomigliano girano delle voci strane sul futuro dello stabilimento, voci che stanno creando forti preoccupazioni tra i lavoratori. Le voci fanno riferimento al fatto che l’Alfa Romeo Tonale non sarà più prodotta a Pomigliano. Falso» scandisce il sindacalista. «Alfa Romeo Tonale – continua il sindacalista – è una certezza e sarà prodotta nello stabilimento di Pomigliano come ci è stato confermato il 20 dicembre scorso nell’incontro con il Ceo Emea Gorlier e ribadito oggi da Fca. Resteranno delusi, ancora una volta, i gufi che in tutti i modi cercano di destabilizzare i lavoratori mettendo in giro notizie false, prive di ogni fondamento creando falsi allarmismi cercando di strumentalizzare la paura delle persone solo per interessi propri» commenta ancora. «Per la Fim Cisl riteniamo l’investimento non è mai stato in discussione mentre invece, continuiamo a pensare che in Italia è necessario partire velocemente con un piano di infrastrutture necessarie a stare al passo con il cambiamento epocale del settore automotive», evidenzia Apetino.

