Vagava a piedi sulla Statale 162, anziano del Nolano messo in salvo dalla polizia

Era in stato confusionale sulla Statale 162 e per fortuna è stato avvistato da una pattuglia della Polizia Stradale di Nola che l’ha messo in salvo. Si tratta di un 75enne di Mariglianella che si era allontanato da casa senza alcun motivo. A dare l’allarme un automobilista che ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Il nonnino è stato avvicinato, messo in macchina e poi al sicuro prima di essere riaffidato ai familiari.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE