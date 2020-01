By

Falsi incidenti e 10 arresti nel Vesuviano. Tra gli “scenari” preferiti della cricca, come hanno avuto modo di dimostrare finora gli accusatori, anche la Statale 268 come strada principale nella quale avrebbero trovato clienti e opportunità. In particolare sarebbero decine i sinistri che si presume siano fasulli nel tratto tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano.