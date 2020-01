Torna la Serie A dopo la sosta natalizia: ecco la bolletta per vincere 400 euro

Dopo la sosta per le festività natalizie, la Serie A è pronta per ripartire con la 18ª giornata che prevede un calendario ricco di sfide interessanti. La Lazio fa visita al Brescia domani alle 12.30, mentre la Roma in serata ospita il Torino. Lunedì alle 15 la Juve sfida il Cagliari all’Allianz Stadium. Al Meazza sale l’attesa per il possibile esordio con il Milan di Ibrahimovic nella partita contro la Sampdoria. Big match al San Paolo tra Napoli e Inter.

Ecco dunque i pronostici validi per la 18^ giornata di campionato:

BRESCIA-LAZIO

Al Rigamonti scendono in campo due squadre con ambizioni ben diverse. Brescia che vuole uscire definitivamente dalla zona retrocessione. Lazio che, invece, vuole blindare la zona Champions e continuare a sognare la zona Champions.

SPAL-VERONA

Le due squadre in classifica sono separate da sette punti, con il Verona che tra l’altro deve ancora recuperare una gara. Un passo falso potrebbe costare caro alla Spal in vista della lotta salvezza.

Per quanto riguarda il pronostico, noi ci aspettiamo che la Spal possa dare continuità al successo ottenuto in casa del Torino, cosa non ancora successa in questa stagione.

GENOA-SASSUOLO

Al Marassi di Genova si gioca una sfida salvezza delicata. Il Genoa, infatti, non può permettersi altri passi falsi dopo l’ennesimo cambio in panchina. Sassuolo che, allo stesso modo, in caso di sconfitta rischia di ritrovarsi a ridosso della zona retrocessione. Per quanto riguarda il pronostico, proprio alla luce del fatto che entrambe non possono permettersi passi falsi, ci aspettiamo un match imprevedibile.

ROMA-TORINO

Uno dei match più interessanti di questa diciottesima giornata di Serie A. Entrambe hanno bisogno di punti, pur venendo da momenti estremamente diversi. Roma che deve guardarsi le spalle e difendere il quarto posto. Toro che, invece, è a rischio visto che un ko vorrebbe dire addio definitivamente alla lotta per l’Europa.

Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso la Roma sembra avere qualcosa in più.

BOLOGNA-FIORENTINA

La classifica dei rossoblu è ora tranquilla mentre i Viola allo sbando, in completa confusione tattica e in grave crisi di risultati. Bologna alla ricerca di un altro acuto per rimettere e tiro il treno che porta in Europa, Fiorentina che sotto la nuova guida tecnica è chiamata a ripartire dopo un periodo davvero disastroso. Ci aspettiamo una sfida senza esclusione di colpi.

ATALANTA-PARMA

L’Atalanta entusiasma sotto ogni profilo, tatticamente impeccabile e sostenuta da una forma fisica al diapason rappresenta al momento una delle più belle realtà del calcio italiano e continentale. Il Parma capace nel bene e nel male di ogni tipo d’impresa, neo per gli emiliani una mancata continuità nei risultati. Partita che vede sulla carta l’Atalanta nel ruolo di netta favorita.

JUVENTUS-CAGLIARI

I bianconeri si godono la vetta della classifica, anche se in compagnia dell’Inter. La squadra di Sarri nei numeri ha avuto finora un cammino eccellente ma non ha pienamente convinto sotto il profilo del gioco, qualche gol di troppo subito. Per il Cagliari, invece, la classifica rimane comunque ottima, protagonisti di una prima parte di stagione molto positiva.

MILAN-SAMPDORIA

Il Milan non riesce a carburare, manca totalmente in continuità nei risultati. Il Diavolo sta vivendo una stagione avara di soddisfazioni, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è il colpo a sensazione che la società rossonera ha tentato per rianimare una tifoseria ed un ambiente decisamente depresso. Sampdoria, invece, alle prese con una classifica preoccupante, zona retrocessione ad un passo. Milan in difficoltà ma forte del fattore campo e superiore tecnicamente.

LECCE-UDINESE

Lecce che in casa non riesce ad esprimersi al meglio, nessuna vittoria interna in questa stagione, un tabù questo del “Via del Mare” che sta minando in maniera pesante il cammino dei salentini verso la salvezza. Friulani che, invece, hanno dato forza alla loro classifica mettendo tra loro e la zona retrocessione un margine discreto di punti. Ci aspettiamo una partita spigolosa dove si baderà più al sodo che allo spettacolo.

NAPOLI-INTER

Per Mister Gattuso chiamato a sostituire l’esonerato Carlo Ancelotti prima affermazione sulla panchina partenopea, classifica pessima. Napoli che, partito per essere protagonista nella corsa scudetto, sono ora addirittura quasi fuori dalla lotta per un piazzamento utile in chiave Champions League. Nerazzurri che in questa prima parte di campionato hanno dovuto far fronte a numerose defezioni ma nonostante tutto hanno tenuto il passo della Juventus con cui condividono la vetta della classifica. Partita che rappresenta un vero crocevia per il campionato. Napoli ed Inter per diversi motivi non possono permettersi passi falsi. Sfida dove è vietato accontentarsi.

