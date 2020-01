Topo morto nella scuola del Vesuviano: i nostri figli hanno mangiato nelle aule

Le riprese delle attività scolastiche, dopo la pausa natalizia, per l’Istituto Comprensivo Statale San Giovanni Bosco del comune di Volla sono state caratterizzate da un grave episodio di scarsa igiene. Come segnalato al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli dal signor Pasquale Langella, genitore di due bambini che frequentano la scuola, la ripresa delle lezioni del 7 gennaio è cominciata normalmente finché una delle maestre si sarebbe accorta della presenza di un topo morto in un’aula, a quel punto la classe che avrebbe dovuto occupare l’aula contaminata è stata accorpata ad un’altra e le attività sono procedute normalmente, i bambini hanno anche pranzato all’interno dell’istituto. Solo più tardi la Dirigente scolastica, informata sui fatti, avrebbe deciso di sospendere le attività scolastiche fino al giorno 10 gennaio per dar luogo ad operazioni di pulizia ed igienizzazione.

«È scandaloso che durante le feste natalizie nessuno si sia accertato delle condizioni di igiene dell’edificio e che poi le attività siano riprese come se nulla fosse. È ancora più grave che una volta scoperto il cadavere del topo i bambini abbiano trascorso l’intera giornata a scuola, in un ambiente contaminato, toccando banchi, oggetti e pranzando. Ho chiesto di verificare la responsabilità dell’accaduto e bisognerà, inoltre accettarsi sulle condizioni di igiene di tutti gli istituti del territorio vollese», ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.