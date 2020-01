Terzigno, rifiuti in fiamme vicino ai binari della Circum: in azione la vigilanza ambientale

Intervento della Vigilanza Ambientale Nova di Terzigno per un incendio di materiale di risulta, sterpaglie e sacchi di spazzatura in Via Piano del Principe, al confine tra San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. L’incendio si è sviluppato a ridosso dei binari della Circumvesuviana. Fondamentale il tempestivo intervento di una squadra della Vigilanza Ambientale che ha prontamente avvertito il 115. Per spegnere il rogo è stato necessario interrompere temporaneamente il passaggio dei treni.

