Tamponamento tra 3 auto sulla Statale 268 tra San Giuseppe e Palma Campania: ragazza ferita

Ancora un incidente sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Stavolta si è verificato un tamponamento tra tre automobili tra gli svincoli di Palma Campania e San Giuseppe Vesuviano. Per fortuna nessun ferito grave, ma solo una ragazza che è stata portata in ospedale per farsi medicare qualche lesione. Da chiarire le cause del sinistro avvenuto in direzione Angri. Qualche disagio per il traffico veicolare.

