Strage di gatti nel Vesuviano: quattro già trovati morti, altri sono introvabili

«Quattro gatti di una colonia a Torre del Greco sono stati ritrovati morti, forse avvelenati, mentre altri 4 mancano all’appello. Questa, come riporta Il Mattino, è la denuncia di Raffaella Salamace, tutrice della colonia felina, che si è recata direttamente dai Carabinieri per accertare quanto accaduto. Tra i gatti deceduti anche la povera mascotte chiamata “Cecatone”, perché vedente da un solo occhio. Una vicenda triste che purtroppo si aggiunge ad un lungo elenco; troppo spesso gli animali sono vittime di ritorsioni solo perché indifesi. Speriamo che le forze dell’ordine vadano fino in fondo a questa faccenda per scoprire le cause del decesso e, se avvelenati, i colpevoli di questo gesto davvero senza cuore». Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale dei Verdi.

«Le volontarie affermano che non è la prima volta che accadono episodi simili, ma purtroppo sono indifese contro questi delinquenti – prosegue Borrelli – uccidere un animale è un atto criminale che va condannato e stigmatizzato sempre. Le pene, per chi compie gesti simili, devono essere severe ed esemplari, così da innescare un deterrente che faccia quantomeno diminuire questa barbarie».