Spaccio nel Vesuviano, arrestata coppietta: avevano lanciato la droga dalla finestra

Lui viene trovato in possesso di droga mentre è in strada e avverte subito la sua compagna, che è a casa, dell’arrivo dei carabinieri; lei allora lancia subito il marsupio con la droga dalla finestra. Ma è stato tutto inutile: la coppia è stata comunque arrestata con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio che vede protagonisti due giovanissimi è accaduto in una zona centrale a Torre del Greco. Da quanto ricostruito lui, un 20enne residente nel comune vesuviano, è stato fermato in strada dai carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e, nel corso di perquisizione personale, trovato in possesso di otto pezzi di hashish. A quel punto avrebbe avvisato la sua convivente, una 19enne, che era in casa, urlando «Stanno arrivando le guardie». Mentre i militari dell’Arma erano in procinto di entrare nell’abitazione, al secondo piano di uno stabile, lei ha nascosto dosi di droga in un marsupio che ha lanciato subito dalla finestra cercando di far perdere le tracce, ma invano. Il marsupio è stato recuperato dai carabinieri che all’interno vi hanno trovato 42 stecche di hashish. Successivamente, nel corso di perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno sequestrato anche due bilancini di precisione, un coltello forse utilizzato per tagliare la sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento come bustine di cellophane, oltre a 30 euro probabilmente provento di attività illecita. La coppia è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa di presenziare al rito per direttissima.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE