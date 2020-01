Spaccia cocaina e marijuana, arrestato 39enne di Pompei

Controlli dei carabinieri nella zona del litorale di Torre Annunziata. I militari dell’arma hanno denunciato due persone, un 19enne e un 20enne, trovati in possesso di marijuana già suddivisa in dosi. Inoltre in via Volturno, i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato Giuseppe Scarico, 39enne di Pompei già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare gli sono stati sequestrati 12 grammi di marijuana e 6 di cocaina. Pari a 910 euro la somma sequestrata perché ritenuta provento di spaccio.

