Buone notizie per i cittadini Ricicloni di Somma Vesuviana. Per il 2017 sono stati riconosciuti a 972 contribuenti virtuosi per la raccolta differenziata ben 49mila e 999,18 euro. Il tutto si riferisce all’anno 2017. Le somme vanno da un minimo di 8,08 euro fino a un massimo di 2 mila e 251,55 euro. Cifre che saranno detratte dalla Tari da pagare per il 2020.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE