Somma Vesuviana, cane ucciso e lite tra vicini: a Canale 5 parla la proprietaria del pitbull

«All’inizio tenevo Tequila libero, poi i cani hanno iniziato a litigare e l’Asl mi ha chiesto di mettere il pitbull in un box. E io l’ho fatto, ho realizzato il box e messo una parte del recinto, ma non sono riuscito a chiuderlo per motivi economici e la vicina non ha voluto contribuire». In collegamento con Pomeriggio Cinque da Somma Vesuviana, parla Maria, la proprietaria del pitbull che ha ucciso il cane di sei anni dei vicini di casa. «Questo cane deve stare sempre da solo, è aggressivo con gli altri non con gli esseri umani», spiegano dal canile dove ora Tequila è stato messo. La proprietaria assicura che il suo cane seguirà un percorso di riabilitazione.

