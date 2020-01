Somma Vesuviana, 19enne trovato con una pistola pronta a sparare: in carcere

I carabinieri della stazione di Marigliano e della Sezione Operativa di Castello di Cisterna l’hanno intercettato in Via Ponte dei Cani. Era a bordo del suo scooter e quando è stato perquisito i militari gli hanno trovato addosso una pistola Taurus calibro 9×21 con matricola abrasa e 15 colpi. In manette per detenzione e porto di arma clandestino è così finito Giuseppe Saggese, 19enne di Somma Vesuviana già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato tradotto al carcere di Poggioreale. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE