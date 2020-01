Sicurezza e legalità, la responsabile regionale di FdI è di Boscoreale

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano, ha nominato Maria De Martino, di Boscoreale, responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia per la Regione Campania. «È un vero piacere – dichiara Cangiano – poter annoverare tra i membri del Coordinamento Regionale, nel Dipartimento Sicurezza e Legalità, una persona di assoluta professionalità ed esperienza come Maria De Martino, la quale ha maturato in questi anni molta esperienza attraverso anche i tanti progetti, compresi quelli sulla sicurezza stradale, che sta portando avanti su tutto il territorio nazionale».

«Ringrazio – commenta Maria De Martino – coloro che hanno riposto stima e fiducia nella mia persona, affidandomi questo prestigioso incarico, in particolare i coordinatori regionale e provinciale, Gimmi Cangiano e Nello Savoia. Sono onorata di assumere questo incarico, nel quale intendo sin da subito assicurare il mio massimo impegno; metto al servizio della collettività l’esperienza personale acquisita in questi anni nel ruolo ricoperto di assessore del Comune di Boscoreale, di Direttore Amministrativo in Senato, nonché di imprenditrice e consulente per importanti categorie nazionali. Sarò disponibile a dialogare con chiunque voglia affiancarmi e supportarmi. Stiamo già lavorando a diversi progetti che porteremo nei nostri territori. Tutelare la sicurezza delle nostre comunità è una priorità assoluta per Fratelli d’Italia e, quindi, lavoreremo assiduamente al fine di presentare le proposte dei nostri rappresentanti e dei nostri elettori a tutti i livelli istituzionali».