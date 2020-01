Si schianta sulla Statale, ferita una donna di San Sebastiano al Vesuvio

Ha perso il controllo della sua automobile sul territorio di Gragnano. Vittima una donna di San Sebastiano al Vesuvio di 52 anni che è finita in ospedale a Castellammare di Stabia. Per fortuna le sue ferite non sono gravi nonostante l’impatto veramente violento e che aveva fatto temere i soccorritori. Da chiarire le cause del sinistro in cui non sono coinvolti altri veicoli. Non si escludono un colpo di sonno o un lieve malore.

