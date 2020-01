Si lancia dal cavalcavia di Piazza Vargas a Boscoreale, grave una donna

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ha tentato il suicidio lanciandosi dal cavalcavia di Piazza Vargas a Boscoreale. Si tratta di una 50enne di Torre Annunziata che adesso si trova ricoverata al Trauma Center dell’ospedale Cardarelli di Napoli con numerose ferite ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. Stanno indagando i carabinieri della locale stazione per verificare le motivazioni dell’insano gesto.

Sul posto è intervenuto il 118 di Poggiomarino allertato da alcuni testimoni del tentativo di suicidio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la donna salire sul guardrail e lanciarsi di sotto nel giro di pochi secondi rendendo impossibile qualsiasi intervento. Per fortuna le ferite riportate nel volo non sono però risultate mortali.