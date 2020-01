Serie A di nuovo in campo, ecco la bolletta per vincere 778 euro

I protagonisti del weekend sono i pronostici delle agenzie Intralotcafè Poggiomarino e Intralotcafè2 San Giuseppe Vesuviano! Riproponiamo anche questa settimana tutti i nostri consigli e suggerimenti per poter emettere la “schedina vincente”. L’ultima di andata offre tante sfide interessanti. Il Milan va a far visita al Cagliari con Ibrahimovic titolare. La Lazio, con il dubbio Correa, riceve il Napoli. Atalanta in casa dell’Inter con Zapata che dovrebbe partire di nuovo dalla panchina. Roma-Juventus da brivido domenica sera: Higuain in vantaggio su Dybala, anche se resta concreta l’ipotesi di vedere entrambi gli argentini dal primo minuto insieme a Cristiano Ronaldo.

Ecco dunque i pronostici validi per la diciannovesima giornata di campionato:

CAGLIARI-MILAN

La gara della Sardegna Arena ha il sapore da dentro o fuori soprattutto per il Milan. In caso di sconfitta, infatti, i rossoneri sarebbero praticamente fuori dalla lotta per un piazzamento europeo, andando a dieci punti dal sesto posto e con tante squadre da scavalcare.

Pronostico CAGLIARI-MILAN 12. Con quota intralotcafè di 1,31.

LAZIO-NAPOLI

Allo stadio Olimpico la posta in palio è più alta dei tre punti. La Lazio, infatti, cerca il successo per restare almeno in scia a Juventus e Inter. Il Napoli, dal suo canto, vuole vincere per non perdere almeno il treno per l’Europa.

Per quanto riguarda il pronostico, ci aspettiamo una gara molto più equilibrata di quanto non possano dire i quindici punti di distacco in classifica.

Pronostico LAZIO-NAPOLI 12. Con quota intralotcafè di 1,26.

INTER-ATALANTA

La squadra di Antonio Conte è solida, pratica, sorretta da una difesa di ferro ed una strepitosa coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro. Atalanta stratosferica, ottima la qualità di gioco, squadra in piena corsa per un posto in Champions League. Partita da non perdere questa in programma sabato sera al Meazza, Inter che non può permettersi passi falsi.

Pronostico INTER-ATALANTA 1x. Con quota intralotcafè di 1,32.

UDINESE-SASSUOLO

Un’altra sorta di scontro salvezza. Le due squadre, infatti, sono divise da soli due punti in classifica ed entrambe puntano alla permanenza in Serie A.

Per quanto riguarda il pronostico, fatichiamo a pensare in una sconfitta dell’Udinese. Il Sassuolo, però, cercherà di portare a casa almeno un punto.

Pronostico UDINESE-SASSUOLO 1x. Con quota intralotcafè di 1,32.

FIORENTINA-SPAL

Al Franchi di Firenze si affrontano due delle squadre maggiormente in crisi in questo momento. Entrambe, inoltre, cercano punti per la salvezza.

Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso la Fiorentina ha qualità sicuramente superiori sia alla Spal che alla posizione in classifica in cui si trova attualmente. Contro il Bologna ha dato segnali di ripresa e per questo motivo il nostro consiglio è quello di puntare sulla padrona di casa.

Pronostico FIORENTINA-SPAL 1x. Con quota intralotcafè di 1,10.

SAMPDORIA-BRESCIA

La Sampdoria con i tre punti si allontanerebbe sensibilmente dalla zona retrocessione. Il Brescia, invece, con un successo uscirebbe proprio dalla zona retrocessione. Per quanto riguarda il pronostico, ci aspettiamo che entrambe le squadre possano andare a segno.

Pronostico SAMPDORIA-BRESCIA 12. Con quota intralotcafè di 1,32.

TORINO-BOLOGNA

Allo stadio Grande Torino si affrontano due squadre separate in classifica da un solo punto. Chi riuscirà a strappare un successo potrebbe arrivare ad avere anche ambizioni europee. Chi uscirà sconfitto, invece, dovrà in primis guardarsi le spalle e puntare ad una salvezza tranquilla. Il Toro a nostro avviso riuscirà a portare a casa i tre punti.

Pronostico TORINO-BOLOGNA 1x. Con quota intralotcafè di 1,34.

VERONA-GENOA

Verona che parte leggermente favorito dal fattore campo ma il Genoa, con l’avvento di Nicola, sembra aver trovato le motivazioni giuste per salvarsi. Gara dall’esito imprevedibile.

Pronostico VERONA-GENOA 12. Con quota intralotcafè di 1,32.

ROMA-JUVENTUS

La sensazione è che la corazzata di Sarri sembra ora aver fretta di vincere e convincere per ribadire il suo predominio in ambito nazionale. Partita come sempre molto sentita dalla due tifoserie, pubblico delle grandi occasioni all’Olimpico che va verso il sold out. Roma che potrà contare sulla spinta della sua gente, Juventus superiore tecnicamente. Diamo peso alla qualità e allo stato di forma degli ospiti.

Pronostico ROMA-JUVENTUS x2. Con quota intralotcafè di 1,38.

PARMA-LECCE

Sfida questa del “Tardini” che nasconde più di una insidia. Parma favorito ma non ci fidiamo di un Lecce chiamato ad invertire marcia e che spesso trova i suoi migliori argomenti lontano dalle mura amiche.

Pronostico PARMA-LECCE 12. Con quota intralotcafè di 1,25.

Puntando 50€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 778 euro. I’n alternativa, con una variazione studiata per voi di: LAZIO-NAPOLI goal, FIORENTINA-SPAL 1 e ROMA-JUVENTUS 2, puntando 10€ la vincita Intralotcafè è di 420 euro. Tentate e buena suerte a todos!!!