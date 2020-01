Serie A di nuovo in campo, ecco la bolletta per vincere 688 euro

Dopo gli impegni di Coppia Italia, la Serie A è pronta per ripartire con la 21ª giornata che prevede un calendario ricco di sfide interessanti. Due i big match presenti in calendario ed entrambi in programma domenica: alle 18 spazio al derby della Capitale Roma-Lazio, mentre alle 20.45 chiuderà la giornata Napoli-Juventus.

Ecco dunque i pronostici validi per la 21^ giornata di campionato:

BRESCIA-MILAN

Al Rigamonti scendono in campo due squadre in cerca di punti per i rispettivi obiettivi. Nella gara di andata il Milan si impose 1-0 ma il Brescia mise in difficoltà i rossoneri. Per quanto riguarda il pronostico, ci aspettiamo una gara molto equilibrata con entrambe le squadre che faranno di tutto per portare a casa punti.

Pronostico BRESCIA-MILAN X2. Con quota intralotcafè di 1,19

SPAL-BOLOGNA

Derby emiliano che vale moltissimo per la Spal chiamata a confermare quanto di buono espresso a Bergamo, Bologna superiore tecnicamente e con le carte in regola per fare bene al “Paolo Mazza”.

Pronostico SPAL-BOLOGNA X2. Con quota Intralotcafé di 1,39

FIORENTINA-GENOA

Fiorentina chiamata a confermare quanto di buono visto nelle ultime uscite, Genoa alla disperata ricerca di punti per dare forza alla sua pessima classifica. Diamo peso al fattore campo e al momento positivo dei padroni di casa ma restiamo prudenti.

Pronostico FIORENTINA-GENOA 1X. Con quota intralotcafé di 1,18

TORINO-ATALANTA

L’Atalanta è scivolata pesantemente contro la Spal, una battuta d’arresto inaspettata che costa momentaneamente il quarto posto alla Dea ora appannaggio della Roma. Momento negativo per la banda di Gasperini reduce anche dall’eliminazione in Coppa Italia ad opera della Fiorentina. Partita di non semplice decifrazione, puntiamo sulla qualità dell’Atalanta.

Pronostico TORINO-ATALANTA X2. Con quota intralotcafé di 1,20

INTER-CAGLIARI

Rossoblu che stanno attraversando un momento negativo di forma, dopo una prima parte di stagione molto positiva la squadra di Maran è ora in crisi di gioco e di risultati, la classifica è ancora ottima per i sardi chiamati però ad invertire marcia per restare attaccati al treno che porta in Europa. Inter che non può sbagliare, Cagliari atteso al “Meazza” da impegno proibitivo.

Pronostico INTER-CAGLIARI 1. Con quota intralotcafé di 1,32.

PARMA-UDINESE

Nonostante la sconfitta bianconeri protagonisti di una prestazione altamente positiva, la banda di Mister Gotti sembra aver trovato la giusta quadratura, 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono margine rassicurante su cui costruire un girone di ritorno senza troppi patemi d’animo e raggiungere una tranquilla salvezza. Partita interessante questa del “Tardini”, puntiamo sul fattore campo.

Pronostico PARMA-UDINESE 1X. Con quota intralotcafé di 1,35

SAMPDORIA-SASSUOLO

Blucerchiati fuori dalla zona retrocessione, ma per restarci serve una repentina inversione di marcia. Finalmente Sassuolo! La vittoria ottenuta contro il Torino è una vera e propria boccata d’ossigeno per i neroverdi reduci da 3 sconfitte consecutive. La banda di Mister De Zerbi gioca un calcio altamente propositivo ma dietro concede qualcosina di troppo, 16 over 2,5 in 20 incontri sono numeri che non lasciano spazio alle interpretazioni. Partita che ci aspettiamo movimentata.

Pronostico SAMPDORIA-SASSUOLO 12. Con quota intralotcafé di 1,32.

VERONA-LECCE

Il Verona continua la sua marcia verso una tranquilla salvezza, il pareggio ottenuto contro il Bologna consolida i veneti a metà classifica e conferma la bontà dell’idea di gioco e della quadratura tattica della squadra di Mister Juric. Mister Liverani può tirare un sospiro di sollievo ed essere soddisfatto per quanto espresso in campo dai suoi ragazzi, i giallorossi navigano a vista e per ora sono fuori dalla zona retrocessione. Ci aspettiamo una partita movimentata al “Bentegodi”, ricca di emozioni e di gol.

Pronostico VERONA-LECCE 12. Con quota intralotcafé di 1,24.

ROMA-LAZIO

La Roma ha sbancato il “Luigi Ferraris”, il successo contro il Genoa ha interrotto una serie negativa di 2 sconfitte consecutive in campionato e rilanciato i giallorossi nella lotta per un piazzamento utile in chiave Champions League. Lazio implacabile, un ruolino di marcia impressionante quello tenuto negli ultimi 3 mesi dai biancocelesti che terzi in classifica con una gara ancora da recuperare sognano addirittura di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella lotta al titolo di Campione d’Italia. Derby che si preannuncia ricco di emozioni.

Pronostico ROMA-LAZIO 12. Con quota intralotcafé di 1,27.

NAPOLI-JUVENTUS

Nessuna scossa ha portato il cambio tecnico in panchina con l’arrivo di Gennaro Gattuso al posto dell’esonerato Ancelotti. Sotto la guida dell’allenatore calabrese il rendimento è addirittura peggiorato con solo 3 punti raccolti in 5 giornate, completa confusione a livello tattico e spogliatoio diviso. Bianconeri che stanno viaggiando spediti in campionato, 5 vittorie consecutive sono uno strappo importante ma non decisivo se dietro c’è una Lazio capace di vincerne addirittura 11 di seguito e un Inter che sotto le direttive di Conte è pronta a rifarsi il trucco in questo mercato di gennaio. Al San Paolo una sfida che a differenza della passata stagione non è crocevia per lo scudetto, al momento rappresenta solo una possibilità di riscatto morale per il Napoli e una ghiotta occasione per la Juventus. Ci aspettiamo emozioni!

Pronostico NAPOLI-JUVENTUS 12. Con quota intralotcafé di 1,29.

