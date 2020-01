Sequestrati in autostrada 200 chili di pasta fresca e formaggi, denunciati due nolani

By

Maxisequestro di prodotti alimentari lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi del casello di Avellino Ovest. L’operazione è stata compiuta dalla Polizia Stradale irpina. A bordo di un furgone hanno rinvenuto oltre duecento chilogrammi di pasta fresca, insaccati e prodotti caseari mal conservati e in parte di dubbia provenienza. Tutta la merce è stata sequestrata e distrutta perché potenzialmente dannosa per la salute delle persone. Il conducente del mezzo e il proprietario, entrambi di Nola, sono stati denunciati. Fermo amministrativo per il furgone e multa di 4.100 euro.