Scuole, 66 milioni per la sicurezza dei plessi: soldi a 18 comuni vesuviani ECCO L’ELENCO

Il Miur ha pubblicato la graduatoria delle scuole italiane che rientrano nel Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Il bando prevede lo stanziamento di 65,9 milioni di euro per provvedere alla manutenzione scolastica, di cui 40 milioni per le verifiche mentre per i lavori urgenti 25,9 milioni. Sono previste circa 5 mila verifiche con i controlli a 1265 edifici di Province e Città Metropolitane e 4295 strutture scolastiche di competenza dei rispettivi Comuni di appartenenza. Tra Napoli e provincia sono 40 i Comuni interessati: Napoli, Torre Annunziata, Caivano, Frattamaggiore, Piano di Sorrento, Nola, Afragola, Portici, Pomigliano d’Arco, Ottaviano, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Cardito, Acerra, Torre del Greco, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Poggiomarino, Sant’Antimo, Castellammare di Stabia, Casamicciola Terme, Gragnano, Pompei, Capri, San Giorgio a Cremano, Meta, Marigliano, Procida, Sant’Anastasia, Casoria, Quarto, Marano di Napoli, San Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania, Ercolano, Somma Vesuviana, San Gennaro Vesuviano, Sorrento, Qualiano, Pollena Trocchia, Grumo Nevano, Bacoli, Ischia, Forio, Melito di Napoli, Sant’Antonio Abate.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE