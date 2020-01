Scomparso l’ex concorrente Vesuviano del Grande Fratello: nessuna notizia da 10 giorni

Una notizia davvero preoccupante per familiari e amici. In data 29 dicembre 2019, il noto personaggio televisivo Luigi Mario Favoloso sarebbe scomparso. A darne la notizia sul web è un amico del ragazzo, tale Alex Fiumara, attraverso la sua pagina Facebook. Nel messaggio pubblicato pochissime ore fa, l’amico dell’ex concorrente del Grande Fratello 15 spiega i pochi dettagli noti di questa misteriosa sparizione.

Ecco il messaggio pubblicato sui social dall’amico di Luigi Mario Favoloso, alias Alex Fiumara: “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso”.

Il messaggio si conclude con la richiesta di contattare con tempestività familiari e amici in caso di informazioni o avvistamenti. Poi aggiunge: “La mamma ha sporto formale denuncia di persona scomparsa presso il commissariato di Torre Del Greco”. Oltre a questo unico messaggio social, per il momento sul web non sembrano esserci ulteriori richieste di aiuto pubbliche da parte di altri amici o conoscenti di Luigi Mario Favoloso. Sperando che tutto ciò non sia il solito scherzo, restiamo in attesa di ulteriori svolgimenti su questa storia.