Schianto sull’A30, il ferito gravissimo è un 23enne di Palma Campania

È un 23enne di Palma Campania, B. G., ad essere rimasto coinvolto nel grave incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno. L’episodio, che ha visto coinvolta una vettura, è avvenuto intorno alle ore 14 all’altezza di Mercato San Severino. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto che stava percorrendo il tratto in direzione nord si è schiantata contro il guard-rail, riportando importanti danni.

Ad accorrere sul posto i soccorritori, che hanno provveduto a prestare le prime cure del caso alle persone rimaste coinvolte. Presenti anche le Forze dell’ordine per indagare su quanto accaduto. Il 23enne si trova adesso ricoverato in pericolo di vita all’ospedale di Salerno. A preoccupare i medici è soprattutto il forte trauma cerebrale riportato nello schianto.