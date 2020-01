Sant’Anastasia, in fiamme deposito di plastica: paura per i danni ambientali

Momenti di paura ieri sera a Sant’Anastasia dove è andata in fiamme una parte di un deposito di materiali plastici. A dare l’allarme alcuni residenti della zona che hanno sentito l’odore acre delle fiamme, avvisando così i vigili del fuoco. I pompieri sono giunti sul posto riuscendo a spegnere il rogo nel giro di qualche ora. Da chiarire le cause dell’incendio così come vanno ancora quantificati i danni. Fa paura l’impatto ambientale per la plastica finita in fumo e la diossina sprigionata.

