Sangue sulle strade a Poggiomarino, auto contro scooter: c’è un morto

Ancora una tragedia sulle strade di Poggiomarino. L’incidente mortale è avvenuto nel primissimo pomeriggio sul ponte di via Ceraso. A scontrarsi per cause ancora da accertare sono stati un’automobile ed uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote è deceduto sul colpo. Inutile l’intervento del 118 che ha potuto soltanto appurare la morte del centauro. Indagano i carabinieri della locale stazione.