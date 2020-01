San Giuseppe Vesuviano, strade di nuovo ripulite dai rifiuti: ora vigili contro gli eco-criminali

Nuovi interventi di integrale pulizia di via del Campo a San Giuseppe Vesuviano che in un meno di un mese dall’ultima bonifica era stata nuovamente riempita di rifiuti. L’area, anche in orario notturno, continuerà ad essere oggetto di controlli da parte della Polizia Municipale, fa sapere l’Ente sangiuseppese. «Chi dovesse assistere ad eventuali sversamenti illeciti è pregato di segnalare tali episodi alle forze dell’ordine», è scritto in una nota.

Questa mattina, intanto, un altro intervento di integrale pulizia ha riguardato via del Fiordaliso. Anche in questo caso la polizia municipale resterà in osservazione per impedire agli eco-criminali di agire indisturbati e tornare accumulare immondizia sulla sede stradale.