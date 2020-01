San Giuseppe Vesuviano, sigilli a rottamatore fuorilegge: trovate 400 auto a pezzi

By

Ancora un’officina abusiva diventata autorottamatore del tutto fuorilegge. Succede a San Giuseppe Vesuviano, in via Vasca al Pianillo, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo Forestale di Ottaviano. A darne notizia è l’edizione online de Il Mattino. Denunciate sei persone tra gestori e proprietari, mentre sono scattati i sigilli per l’intero terreno di circa mille metri quadrati. All’interno dei locali sono stati trovati i pezzi di 400 veicoli rottamati, mentre i rifiuti e le emissioni di liquidi e gas finivano direttamente nell’atmosfera.