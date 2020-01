San Giuseppe Vesuviano, i vigili tornano con le mani tra i rifiuti: ancora multe

La pulizia del territorio dagli sversamenti abusivi, da un lato, la lotta contro i trasgressori delle regole della corretta differenziazione, dall’altro. Continua su entrambi questi fronti l’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Catapano, che pure nelle ultime ore ha portato avanti iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento del decoro urbano. «In questi mesi – ha spiegato Catapano – abbiamo ottenuto importanti risultati in termini di quantità record di rifiuti avviati al recupero a seguito di una migliorata differenziazione, grazie ai controlli costanti e alla nuova campagna di informazione. Non abbiamo intenzione di fermarci».

Prova evidente di questa affermazione, sono gli interventi di pulizia effettuati in via San Leonardo e via Zabatta. Controlli in via Leoni, dove sono state elevate contravvenzioni per chi ancora non si adegua al calendario di raccolta differenziata o differenzia i rifiuti domestici con superficialità. Si allunga l’elenco sia delle strade ripulite sia di quelle oggetto di controlli straordinari, ma dalla minoranza consiliare evidenziano come non si tratti di iniziative pienamente incisive e che il paese continua ad essere sporco.