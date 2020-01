Rifiuti sparsi e bruciati, atti vandalici e caos: nel Vesuviano festa horror a Capodanno IL VIDEO

By

“Qui siamo a Torre del Greco durante i festeggiamenti di capodanno….assurdo”. Recita questo il messaggio lasciato da un utente con tanto di video a Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale che da anni si batte contro le inciviltà. Ed in effetti quello che avviene nella cittadina vesuviana sembra uno scenario da guerra. Teppismo e follia dopo la mezzanotte con i rifiuti rovesciati in strada, addirittura una scala per guardare dall’altro l’accaduto e fuoco ovunque, oltre ai botti. Insomma, tutt’altro che divertimento ma criminalità allo stato puro documentato attraverso un filmato di due minuti.