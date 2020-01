Regionali, spunta il sondaggio: gli elettori di centrodestra vogliono il sindaco di Ottaviano

Non solo i nomi di Stefano Caldoro, Mara Carfagna e tutti gli altri che girano in questa fase. Non mancano gli “sparring partners” per usare un linguaggio preso in prestito dallo sport. E tra questi, gli elettori di centrodestra scelgono il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso quale candidato governatore della Campania. Il dato emerge dal sondaggio della società Winpoll-Arcadia che aveva messo tra le opzioni oltre a Capasso anche Antonino Di Maria, presidente della Provincia di Benevento; Domenico Biancardi presidente della Provincia di Avellino; Costabile Spinelli sindaco di Castellabate; Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta. Capasso è risultato il più votato ottenendo il 25% distaccando di almeno 4 punti i “rivali”. Insomma, numeri non da scartare e che potrebbero spingere la coalizione di centrodestra quantomeno a tenerne conto.

