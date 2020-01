Rapina nel Vesuviano, ricercato stanato nel Sannio e arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, a Sant’Agata de’ Goti, hanno tratto in arresto un 57enne originario della provincia di Napoli in esecuzione di ordine per la carcerazione, pari a mesi 6 e giorni 11 emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli in quanto ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso commesso a Torre del Greco nel maggio del 2016. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Benevento.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE