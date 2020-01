Raid alla banca a Brusciano, staccato l’Atm con un camion-gru ma i soldi restano a terra

Hanno provato a portarsi via l’intero bancomat staccandolo con una gru, poi per qualche motivo hanno lasciato tutto in strada, compreso il camion con cui erano arrivati trasportando il mezzo. È avvenuto a Brusciano alla filiale della Banca di Credito Popolare. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori della violenta azione. Traffico bloccato davanti all’istituto di credito a causa dei rilievi e chiaramente per il camion abbandonato al centro della carreggiata.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE