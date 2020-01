Ragazza di San Giuseppe Vesuviano partorisce neonato morto, due medici indagati

By

Sono due i medici dell’ospedale di Sarno indagati per la nascita di un bimbo morto ad inizio novembre. A dare alla luce il neonato senza vita è stata una ragazza 23enne di San Giuseppe Vesuviano. Sono stati lei ed il marito 26enne a denunciare tutto alle forze dell’ordine. Sotto accusa il ginecologo della donna, che opera appunto al Martiri del Villa Malta ed un altro medico della struttura. La coppia si era recata al pronto soccorso dopo che la 23enne aveva avuto delle perdite e dei dolori, ma venne riferito che andava tutto bene e che c’era solo una piccola infezione. L’indomani la tragedia, quando la ragazza sentiva che il piccolo in grembo non faceva più alcun movimento. Il tracciato evidenziò che il bimbo era morto. Da qui il cesareo e subito dopo la segnalazione alle forze dell’ordine.