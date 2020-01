Raccolta di sangue in piazza, donano anche i tifosi del Real Poggiomarino

Donazione di sangue in piazza questa mattina a Poggiomarino. Ad aderire all’iniziativa periodica dell’associazione Fratres anche i gruppi organizzati dei tifosi del Real Poggiomarino, la squadra di calcio locale che milita nel campionato regionale di Eccellenza. Un modo per sottolineare ulteriormente – se ancora fosse necessario – che il mondo ultras è anche impegno sociale e civile a fronte di chi invece identifica gli appassionati di calcio soltanto bandiere e striscioni se non addirittura in maniera peggiore.

Una decina di tifosi impegnati a seguire la squadra di Poggiomarino, infatti, si è recata questa mattina presso i locali della Misericordia per la raccolta di sangue. Un invito che l’associazione Fratres ha esteso a tutti e che è stato colto al volo dagli ultras cittadini. Alla fine fotografia di rito con tanto di vessillo della compagine del Real, tra l’altro protagonista in questa fase di una bella risalita nel torneo.