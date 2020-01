Pregiudicato di San Giuseppe Vesuviano colto in flagrante, c’è il foglio di via

Nel corso dell’ultimo weekend sono state impiegate complessivamente 38 pattuglie tra il centro cittadino di Isernia e le maggiori arterie stradali per garantire la tranquillità e la sicurezza della circolazione stradale. È stato denunciato un giovane residente in un piccolo centro della provincia di Isernia, sorpreso alla guida dell’autovettura con un tasso alcolemico ben quattro volte superiore al limite previsto dalla legge. La patente è stata ritirata e l’autovettura affidata in custodia al proprietario. È stata avanzata dai Carabinieri della Stazione di Forlì del Sannio una richiesta di rimpatrio con foglio di via nei confronti di una persona residente a San Giuseppe Vesuviano, responsabile di numerosi reati di falso e contro il patrimonio, sorpresa a girovagare a bordo della propria autovettura per il centro senza alcuna giustificazione.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE