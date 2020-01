Povertà a San Giuseppe Vesuviano, arriva il pacco alimentare per 400 famiglie

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha aderito, anche per il 2020, al progetto del Banco Alimentare “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, finalizzato all’individuazione di 400 nuclei familiari o persone sole, in condizione di disagio socioeconomico ed ambientale, da assistere attraverso la consegna gratuita mensile di un “pacco alimentare” contenente generi di prima necessità. La domanda di accesso al beneficio, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante consegna a mano o a mezzo servizio postale (in caso di invio per raccomandata, farà fede il timbro postale) o tramite pec, all’indirizzo protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 14.02.2020 alle ore 12:00.

«Più volte ho ribadito il mio impegno di tutelare, inderogabilmente, i bisogni e le necessità di chi vive in difficoltà – ha commentato Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano – intorno a loro siamo chiamati, inderogabilmente, a fare quadrato. In questi anni abbiamo garantito, in sinergia con la Caritas, accoglienza, seppur temporanea, a chi non ha un tetto, e lo abbiamo fatto, impiegando risorse importanti. Abbiamo abbattuto barriere architettoniche, garantendo mobilità nelle scuole ai diversamente abili, abbiamo semplificato l’accesso a tutti i servizi sociali attraverso la redazione di una carta dei servizi, abbiamo aderito ai progetti di alternanza scuola-lavoro, per i giovani». «Questo e tanto altro abbiamo fatto – conclude Tommaso Andreoli, vicesindaco ed assessore al ramo – Molto faremo ancora. Intanto, abbiamo ritenuto necessario ed indispensabile aderire, anche per il 2020, al bando per del Banco Alimentare per l’ammissione al beneficio dei generi di prima necessità. Invito, dunque, tutti i cittadini potenzialmente interessati ad informarsi tempestivamente sulle opportunità derivanti da questo bando ed invito a farlo tempestivamente. Gli uffici comunali, naturalmente, sono disponibili per chi avesse necessità di chiarimenti». Maggiori informazioni sulla misura possono essere acquisite attraverso il sito web istituzionale del Comune di San Giuseppe Vesuviano, all’indirizzo: www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it.