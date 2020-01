Poveri a Somma Vesuviana, arrivano i ticket per i farmaci gratuiti

Voucher farmaceutici, è già possibile presentare domanda per l’erogazione del beneficio. Nelle scorse ore dalla casa comunale hanno informato la cittadinanza sulla nuova iniziativa volta al contrasto delle situazioni di indigenza. Per ciascun richiedente avente diritto saranno erogati un massimo di 5 ticket dal valore di 10 euro ciascuno da spendere presso la farmacia comunale. I requisiti sono: la residenza nel comune di Somma Vesuviana e una dichiarazione Isee in corso di validità dal valore non superiore ai seimila euro. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del comune entro e non oltre le ore 12 del 14 febbraio. In tutto i voucher disponibili sono seicento da destinare a un numero massimo di 120 famiglie che si trovano in condizioni di disagio socioeconomico.

