Pompei, ecco il concorso per l’assunzione di 12 vigili urbani

Il Comune di Pompei ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 istruttori di vigilanza per la propria polizia locale. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2020. Per partecipare al concorso bisogna possedere, oltre ai requisiti generali, i seguenti requisiti specifici: diploma di maturità, patente di categoria A e B, idoneità psico-fisica. La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta entro il 3 febbraio 2020 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata intestata al candidato all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pompei.na.it. Il concorso prevede le seguenti fasi di selezione. Preselezione: si svolgerà qualora il numero delle domande di concorso presentate sia superiore a 200 e consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame o di tipo attitudinale o entrambi; Due prove scritte: avranno carattere tecnico pratico e si svolgeranno attraverso lo svolgimento di un tema o tramite domande a risposta aperta o multipla relativamente alla soluzione di casi o allo sviluppo di brevi esposizioni in risposta ad alcuni quesiti sulle materie indicate nel bando; Prova orale: colloquio orale sulle materie delle prove scritte e su altri argomenti indicati nel bando. Saranno verificate anche la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche.

