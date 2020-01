Pompei choc: giù dal balcone con i figli piccoli, salvati dal carabiniere eroe

È stato il comandante della stazione dei carabinieri Angelo Esposito a salvare la mamma con i figli di cinque e due anni. Il dramma stava per consumarsi a Pompei in Via Unità d’Italia nella giornata di ieri, ed a raccontarlo è Il Mattino. Una donna di 29 anni voleva togliersi la vita con i figlioletti dopo che il marito era andato via di casa chiedendo il divorzio. Ricevuta la segnalazione, i militari sono arrivati sul posto: la scena era della donna con in braccio i due figli sulla ringhiera del terrazzino. I carabinieri hanno sfondato la porta ed il comandante è riuscito al volo ad afferrare la donna con i piccoli, trascinandoli sul balcone. Ora la donna si trova all’ospedale Maresca di Torre del Greco, mentre i bambini sono stati affidati ad alcuni familiari.

