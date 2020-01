Pomigliano, guerra dei vigili ai parcheggiatori abusivi: «Non pagate questi parassiti»

By

L’annuncio parte dai social network. A lanciarlo è la polizia municipale di Pomigliano d’Arco: «Abbiamo iniziato una guerra ai parcheggiatori abusivi perché sono dei parassiti, un male che va estirpato. Vi invitiamo a segnalarli con foto su Messenger. Grazie alle oltre 100 telecamere presenti in città ne stiamo documentando le azioni. Ne abbiamo sanzionato e denunciati tantissimi in pochi giorni. Invitiamo i cittadini a non pagarli».