Poggiomarino, ruba al supermercato poi aggredisce i dipendenti: arrestato

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Poggiomarino dove un 29enne è stato arrestato per avere aggredito il personale de “Il Supermercato” in viale Manzoni. L’uomo, Larbi Kammache, originario del Marocco, aveva rubato alcuni generi alimentari nascondendoli nel giubbotto. Una volta scoperto ha aggredito gli addetti spingendone una terra poi costretto alle cure ospedaliere. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Poggiomarino, che hanno prontamente bloccato ed arrestato il rapinatore. Il 29enne ha precedenti per tentata violenza sessuale e furto. Ora si trova in attesa del rito direttissimo, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato.

