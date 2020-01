Poggiomarino per 8 ore senza acqua, chiudono anche le scuole ECCO TUTTE LE STRADE

Niente acqua domani a Poggiomarino dove la Gori ha programmato lavori sulla rete dalle 8,30 fino alle 16. Per tale motivo il sindaco Leo Annunziata ha disposto la chiusura dell’Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo e del plesso Capoluogo.

ECCO LE STRADE CHE RESTERANNO A SECCO: Via Giugliano, Via Vincenzo Giuliano, Via Leonardo Da Vinci, Via Giuseppe Verdi, Via Fontanelle, Via XXIV Maggio, Via Nocelleto, Via Giacomo Puccini, Via Longola, Via Ignazio Palmieri, Via Gen.C. A. Dalla Chiesa, Via Alcide De Gasperi, Via Giacomo Brodolini, Via Iv Novembre, Via Rosa Gargano, Via Cav.Di Vitt.Veneto, Corso Giuseppe Garibaldi, Via XXV Aprile, Viale Alessandro Manzoni, Via Scafati, Via De Marinis, Via Sbruffi, Via Andrea Costa, Via Roma, Via Siscari, Via Funari, Via Nuova San Marzano, Via Fratelli Cervi, Via Aldo Moro, Via Principe Di Piemonte, Via Caduti Per La Patria, Via Giacomo Leopardi, Via Rodolfo Morandi, Via Delle Mura, Via San Francesco, Via Antonio Gramsci, Via Foscolo Ugo, Via Giovanni Amendola, Via P.V.Marone, Via Vincenzo Bellini, Via Papa Giovanni XXIII, ed in tutte le traverse della zona.