Poggiomarino, liberata la salma: camera ardente e funerali di Giuseppe Orbuso

È domani sabato 4 gennaio il giorno del dolore per Poggiomarino: la salma di Giuseppe Orbuso è stata infatti liberata dopo gli esami compiuti oggi nell’ambito delle indagini affidate ai carabinieri della stazione di Poggiomarino. Il feretro giungerà domattina alle 10 nell’abitazione della vittima in via 25 Aprile, poi alle 14 ci sarà il rito funebre presso la parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Orbuso è rimasto ucciso nell’incidente avvenuto la sera di San Silvestro in cui è rimasto ferito anche il figlioletto di sei anni che fortunatamente è fuori pericolo.

