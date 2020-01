Poggiomarino, fuochi a metà per la morte di Giuseppe: ansia per il figlioletto

È Giuseppe Orbuso, 47 anni, la vittima del terribile incidente di ieri sera avvenuto in via Turati a Poggiomarino. Le condizioni del figlioletto che era con lui in macchina restano gravi, ma al momento dai medici dell’ospedale Santobono non giungono aggiornamenti sulle condizioni del piccolo. Il terribile sinistro si è verificato nelle ultime ore del 2019 sullo “stradone” che congiunge con San Giuseppe Vesuviano, già teatro di numerose tragedie della strada.

Una parte di Poggiomarino si è immediatamente stretta intorno al dolore per la perdita dell’uomo, molto conosciuto in città ed amico di molti. In tanti, in segno di lutto, hanno interrotto i festeggiamenti per Capodanno a partire proprio dallo scoppio dei fuochi d’artificio. Un “appello” girato subito sul web a cui purtroppo non tutti hanno però aderito. Intanto sono tantissimi i messaggi lasciati sul web per la vittima del sinistro.