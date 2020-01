Poggiomarino, ecco il bando per 11 assunzioni: profili per laureati e diplomati

Il Comune di Poggiomarino ha indetto un concorso pubblico per 11 assunzioni a tempo indeterminato. I ruoli aperti sono 2 Istruttori Direttivi Tecnici, Cat. D, posizione economica D1; Si segnala la riserva di 1 posto per il personale interno in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno; 2 Istruttori Direttivi Informatici, Cat. D, posizione economica D1. Un posto per il personale interno in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno. E ancora spazio per 6 Istruttori Amministrativi, cat. C, posizione economica C1; Si segnala la riserva di 3 posti per il personale interno in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno e di 2 posti per i Volontari delle Forze Armate; ed infine un posto Istruttore Contabile – Cat. C, posizione economica C1. La domanda potrà essere presentata entro il 30 gennaio del 2020. Il bando si trova sul sito ufficiale del Comune di Poggiomarino.

